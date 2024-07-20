Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля для всех знаков зодиака

Самая лучшая неделя для планирования. Надо изобрести какую-то тактику и потом ее придерживаться. Если мы хорошо подумаем, то поймем, что необязательно идти на немыслимые жертвы, чтобы добиться своих целей. Можно достичь желаемого, обойдясь «малой кровью».

Как себя вести и о чем задуматься каждому из знаков Зодиака – подскажет Teleprogramma.pro. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Лев

Львы почувствуют, что отдыхать им хочется больше, чем работать. Прислушайтесь к себе, вам нужна передышка. Если есть возможность – возьмите отпуск и отдохните.

Любовь

Велика вероятность, что вас посетит кто-то из бывших. Простите человека, но обратно в свою жизнь не пускайте – ему там не место.

Финансы

Не тащите на себе проекты, которые давно не приносят денег. Пришла пора отказаться от старого и убыточного в пользу чего-то нового и доходного.

Здоровье

Вам показаны отдых и неспешные прогулки. А для серьезных физических нагрузок время неподходящее.

Овен

Искусство намеков вам не особо дается, но на этой неделе намеки и не работают, поэтому если вам что-то нужно, говорите об этом прямо, как вы умеете. Постарайтесь окружить себя приятными людьми, которым вы точно можете доверять. А лучше всего – махните с ними за тридевять земель, вы заслужили путешествие.

Телец

Хорошие новости – вам нужно как можно больше времени находиться в комфортной обстановке, а вы такое любите. Правда, это немного противоречит другой тенденции недели – это удачное время для поездок и командировок. Что ж, вам по силам создать уют даже в дороге.

Близнецы

Если вы в этом месяце где-то напортачили, сейчас вам это аукнется. Но в этом есть и плюсы – у вас есть возможность исправить ошибку и избежать неприятных последствий. Постарайтесь не переутомляться, поберегите нервы и здоровье, находите время для полноценного отдыха.

Рак

Ракам нужно быть внимательными, чтобы не упустить очень интересное и перспективное предложение. К тому же сейчас такое время, что вам надо в первую очередь думать о своих интересах и почаще быть с собой. Также это благоприятный период для восстановления старых связей.

Дева

Девы, избегайте интриг. Во-первых, это не ваша война, а во-вторых, окажетесь во всем виноватыми, а вам тащить чужую вину на себе не пристало. У вас и без этого полно дел – нужно строить планы и контролировать, чтобы окружающие добросовестно выполняли то, что им поручено.

Весы

На этой неделе многое выйдет из-под контроля и пойдет не по плану. Поэтому всегда закладывайте дополнительное время на форс-мажорные обстоятельства. И не пускайте в свою жизнь посторонних, ваша личная жизнь никого не касается. Приводите внутренний мир в гармонию и не отвлекайтесь на назойливых людей.

Скорпион

Главный урок для Скорпионов на этой неделе – понять, что вы тоже люди. Покажите это окружающим, и к вам потянутся. У вас предостаточно завистников, и окружить себя единомышленниками – хорошая идея. Помогайте, проявляйте терпение, будьте доброжелательны и спокойны.

Стрелец

Эта неделя покажет, все ли вы правильно делали в последнее время. Если вы сеяли разумное, доброе вечное, хорошо трудились и совершали правильные поступки, сейчас вам все вернется сторицей. Если же вы посеяли что-то нехорошее и неправильное – придется за это расплачиваться.

Козерог

На этой неделе Козерогам очень важно соблюдать баланс. Работа, друзья, родственники, личная жизнь… Вам предстоит находить время для каждого, никого не ущемляя в праве с вами общаться. Не игнорируйте чужие проблемы, слушайте, что вам говорят, будьте добры к окружающим.

Водолей

Перфекционизм – это далеко не всегда хорошо. Стремясь довести дело до какого-то гипотетического идеала, вы можете пропустить все важное и интересное, происходящее вокруг вас. При этом своего призрачного идеала вы можете так и не достичь. Не гонитесь за призраками и не забывайте жить.

Рыбы

Пришла пора расхламнения. И дома, и на работе нужно раздать или выбросить все, что вам не пригодится. Инструменты, одежду, какие-то другие вещи. Освободите пространство для творчества, сейчас оно вам просто необходимо. Вам сразу станет радостно, легко и свободно.