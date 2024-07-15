Дню 15 июля покровительствует бог ветра: смело воплощайте бизнес-идеи и зачинайте детей

15 июля, в понедельник, до 16:50 действуют лунные сутки «пустые руки». Все будет идти не совсем так, как хочется. Люди будут словно воду черпать решетом, но так и не смогут наполнить «свой сосуд».

Ведический астролог Татьяна Забелло посоветовала нашим читателям в этот день не пытаться перевернуть мир и сделать важные дела. Тем более те, которые связаны тем или иным образом с получением чего-либо.

Как рассказала эксперт сайту Teleprogramma.pro, с 16:50 до 22:00 символом дня является «росток», а покровителем дня — Вайю (бог ветра).

Для этого времени благоприятно заниматься рекламой, распространением, приобретением авто, искусством, уходом за растениями. Полезны всякие бизнес-активности вроде расширения и роста. Благоприятно пройдет зачатие ребенка и начало обучения (в особенности языков).

Татьяна Забелло при этом не рекомендует в этот день брать кредит.