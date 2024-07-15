15 июля — всем держать себя в руках! Энергии хаоса нахлынут, не открывайте неприятностям дверь (астропрогноз Дудчик)

Ведический астролог Анна Дудчик не советует 15 июля совершать эмоциональные и необдуманные поступки.

Как рассказала эксперт, день не подходит для важных дел и начинаний. Будут преобладать энергии хаоса, при этом мы будем очень эмоциональными и вспыльчивыми. В такое время есть риск совершать необдуманные поступки, хаотичные действия, излишне эмоционировать, даже впадать в панику.

«Чтобы хорошо себя чувствовать сегодня, я советую принимать водные процедуры, проводить время с семьей, заботиться о детях, готовить еду. Главное — быть мыслями здесь и сейчас, не впадать в переживания за прошлое и будущее, не впадать в страхи и иллюзии», — сказала Анна Дудчик Teleprogramma.pro.