Что советует астропрогноз делать в середине июля: любовные дела на взлете, все внимание будет к вам

Обязательно прислушайтесь к астрологическому прогнозу ведического астролога Татьяны Забелло , чтобы середина июля прошла максимально плодотворно.

Эксперт предупредила, что если в субботу, 13 июля, до 16:45 действовали неблагоприятные астрологические сочетания, поэтому людям настоятельно не рекомендовалось начинать важные дела, то с 16:45 того же дня начал действовать символ «шедевр».

В период на новую неделю астролог советует заняться следующими направлениями деятельности: любым творчеством, любой закладкой фундамента (в разных смыслах), строительством, дизайном и ремонтом, покупками.

А еще это отличное время для любви! Назначайте свидания и привлекайте к себе внимание противоположного пола и зачинайте детей.