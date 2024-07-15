Что советует астропрогноз делать в середине июля: любовные дела на взлете, все внимание будет к вам

Обязательно прислушайтесь к астрологическому прогнозу ведического астролога
Эксперт предупредила, что если в субботу, 13 июля, до 16:45 действовали неблагоприятные астрологические сочетания, поэтому людям настоятельно не рекомендовалось начинать важные дела, то с 16:45 того же дня начал действовать символ «шедевр».
В период на новую неделю астролог советует заняться следующими направлениями деятельности: любым творчеством, любой закладкой фундамента (в разных смыслах), строительством, дизайном и ремонтом, покупками.
А еще это отличное время для любви! Назначайте свидания и привлекайте к себе внимание противоположного пола и зачинайте детей.
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