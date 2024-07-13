13 июля — очень хороший день: называем три действия, чтобы открыть врата любви Вселенной

13 июля обладает особенной энергией, он не подходит для развлечений и веселья.

«Сегодня энергии дня просят от нас усердного труда, желательно на пользу других. Рутинные дела по дому, помощь родственникам и тем, кто нуждается в помощи, просто человеческие поступки на благо дома, города, страны — вот в каких делах мы будем чувствовать себя наиболее комфортно», — посоветовала ведический астролог Анна Дудчик читателям Teleprogramma.pro.

Также эксперт назвала три действия, которые помогут прожить этот день максимально полезно и благоприятно: это духовные практики, благотворительность, посещение храма. Добро всегда откликается добром со стороны Вселенной. А если вы подумаете о благости своей души в субботу, то это точно воздастся вам сторицей.