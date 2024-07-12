Запомните это время — 12 июля до 14 часов: это пик «открытых ушей» Вселенной, говорите в них!

12 июля может сильно порадовать вас, если вы не упустите свой шанс! Как рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.pro, первая половина дня, примерно до 14 часов по Москве, хороша для достигаторства.

Если вы хотите обратить на себя внимание, проявить себя, заключить выгодные контракты, то постарайтесь совершить решительные шаги в этом направлении именно в данный период времени.

Благоприятны также финансовые операции и сделки с автомобилями.

Во второй половине дня энергии сменятся и лучше будет пообщаться с родными и близкими, приготовить что-то вкусненькое, повеселиться. Также хорошо порадовать себя приятными покупками, уходовыми процедурами, массажем и всем, что приносит нам удовольствие.