11 июля все может трещать по швам: по астрологии день не для сложных решений и дел

11 июля, в четверг, согласно ведической астрологии, люди почувствуют на себе неблагоприятное сочетание управляющего божества и дня недели. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

Поэтому не начинайте в четверг важных дел, избегайте начала путешествий. Самое лучшее поведение в это период времени — постараться расслабиться и как бы замереть в своем поведении.

Занимайтесь простыми рутинными делами, доделывайте начатое, не рвитесь в новые проекты, не конфликтуйте и не берите на себя важную ответственность в любых вопросах. Уже 12 июля вы можете изменить ситуацию В пятницу, в промежуток с 10:05 до 15:40 настанет активное время, когда можно подписывать важные договоры и удивлять людей своим ораторским мастерством.