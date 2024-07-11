Этот день ждали все! 11 июля Вселенная расцелует каждого и одарит невероятной удачей

11 июля, четверг, — это отличный день, когда во всем людям будет сопутствовать удача, рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.pro.

«Проявление себя, крупные покупки, сделки с землей, недвижимостью и финансами — все можно смело планировать на сегодняшний день», — сказала астролог.

По словам Анны Дудчик, большую пользу может принести общение с мужчинами, особенно с теми, кто выше по положению: с отцом, начальником, учителем, а также с представителями власти, государственными служащими.

Вместе с тем 11 июля есть риск впасть в интеллектуальную гордыню и посчитать себя самым умным и достойным. «Не забывайте, пожалуйста, про уважение к другим людям тоже», — рекомендовала астролог.