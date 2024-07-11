Крапивное заговенье, 11 июля: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не заболеть неизлечимой болезнью

11 июля верующие чтят память святых мучеников Павла, Германа, Сергея и чествуют икону Божией Матери «Троеручица». В народном календаре этот праздник называют Крапивное заговенье.

Teleprogramma.pro рассказывает, что можно и нельзя делать в канун Петрова дня.

Что можно делать 11 июля

Крапива уже отходила, поэтому 11 июля варили последние щи из этой травы. После уже пользовались заготовками.

Хозяйки ткали крапивные холсты, чтобы спасаться от болей в пояснице. Для этого полагалось рвать крапиву голыми руками, потому что наши предки верили: 11 июля злющая трава не будет жестокой.

Чтобы сохранить в доме и дворе порядок и избавиться от плохой энергетики, в хлеву и на чердаке вешали венки из крапивы.

Вечером жгли костры и водили вокруг них хороводы, пели песни. Гулять и веселиться старались до утра.

Некоторые уже начинали выкапывать молодой картофель.