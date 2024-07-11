Крапивное заговенье, 11 июля: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не заболеть неизлечимой болезнью

11 июля верующие чтят память святых мучеников Павла, Германа, Сергея и чествуют икону Божией Матери «Троеручица». В народном календаре этот праздник называют Крапивное заговенье.
Teleprogramma.pro рассказывает, что можно и нельзя делать в канун Петрова дня.
Что можно делать 11 июля
Крапива уже отходила, поэтому 11 июля варили последние щи из этой травы. После уже пользовались заготовками.
Хозяйки ткали крапивные холсты, чтобы спасаться от болей в пояснице. Для этого полагалось рвать крапиву голыми руками, потому что наши предки верили: 11 июля злющая трава не будет жестокой.
Чтобы сохранить в доме и дворе порядок и избавиться от плохой энергетики, в хлеву и на чердаке вешали венки из крапивы.
Вечером жгли костры и водили вокруг них хороводы, пели песни. Гулять и веселиться старались до утра.
Некоторые уже начинали выкапывать молодой картофель.
Собирать мед в этот день не рекомендуется. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Считалось, что косить траву в канун Петрова дня нежелательно — можно заболеть неизлечимой болезнью.
Запрещено жениться и венчаться, потому что шел последний день Петрова поста. Брак, созданный 11 июля, будет несчастливым, и каждый из супругов женится еще дважды.
Мед, собранный в этот день, мог забродить, поэтому пасечники старались отложить данное занятие.
Если лечь спать днем 11 июля, то может заболеть голова.
Нельзя делать чаи и отвары из другой травы, кроме крапивы, — живот и голова разболятся.
Подметать дом обычным веником нежелательно. Лучше использовать крапивный веничек — он выметет все плохое.
Запрещено стричь детей — они могут заболеть.
Нельзя отдавать долги и совершать крупные покупки — удача отвернется.
Не рекомендуется заниматься рукоделием, ремонтировать вещи или убирать дом — неприятности могут посыпаться внезапно.
Нельзя кричать на детей, ругать или наказывать их — они могут стать пугливыми и капризными.
Нельзя ссориться, особенно с супругами — отношения могут испортиться надолго или даже навсегда.
Радуга при ясной погоде могла стать предвестником ненастья. Фото: freepik.com
Приметы погоды на 11 июля
Не слышно кукушку — зима придет очень рано.
Ветра нет, но доносится шум леса — скоро пойдет дождь.
Вода в реках стала прибывать — будет ненастье.
С деревьев уже начали опадать листья — до конца сентября все деревья будут голыми.
На озере появились дорожки из пены — осадки неминуемы.
Радуга появилась при ясной погоде — к ненастью.
Сорока летает возле дома — будет дождь.
Воробьи дерутся — ждите засуху.
Нашли монету на дороге — скоро в дом придет богатство.
Именинники
Иосиф, Василий, Иван, Григорий, Герман, Ян, Сергей, Павел.
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