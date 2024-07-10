Почему 10 июля нас накроет денежный дождь: удачу подарит Вселенная каждому знаку зодиака

10 июля — успешный день для предпринимателей и всех, кто связан с торговлей. Также это хорошее время для финансовых операций и любых манипуляций с автомобилями. Об этом Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

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«Также благоприятно все, что связано со здоровьем, красотой и заботой о себе, особенно рекомендую сегодня проведение омолаживающих процедур. Женщины могут быть немного вспыльчивыми и требовательными, просьба к мужчинам относиться к этому снисходительно, таковы уж энергии дня», — поведала астролог.