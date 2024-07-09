Символ 9 июля — «пустые руки»: на все забейте, любые телодвижения бесполезны по астропрогнозу

Лунные сутки 9 июля не просто так называются «пустые руки». Как рассказала изданию Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло , в этот период времени лучше отложить все важные дела.

Причина понятна уже из названия суток: все будет утекать сквозь пальцы. Какие бы усилия вы не предпринимали, это будет бессмысленно. Так что лучше поберечь силы, заняться вялотекущей рутиной, простыми домашними делами. Или вовсе — отдохните, если это возможно.

Впрочем, кое-что в этот день делать все-таки благоприятно. А именно: поминать предков и выполнять традиционные действия, поскольку день находится под управлением Питри (предков).