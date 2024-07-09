Картина дня 9 июля — гнев, эгоизм, гордыня: как спастись от ужасающих энергий, рассказала астролог Дудчик

9 июля людям легко будет впасть в гнев, гордыню и эгоизм, особенно если вы находитесь на руководящей должности или выше кого-то по положению. Об этом изданию Teleprogramma.pro поведала ведический астролог Анна Дудчик .

«Очевидно, что ни к чему хорошему такое поведение не приведет, поэтому советую сегодня усилием воли сохранять благоразумие, уважение к другим и чувство справедливости», — прокомментировала астролог.

Вместе с тем этот день хорош для общения с родными и для того, чтобы вспомнить тех, кого уже с нами нет. Также благоприятно все, что связано с корнями: уход за растениями, волосами, зубами. Общение с животными принесет 9 июля удачу.

«А вот для важных дел и начинаний день совсем не подходит», — уточнила Анна Дудчик.