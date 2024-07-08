С 10 по 20 июля Уран соединится с Марсом: ждем финансовое изобилие — астролог Бельская

Человечеству стоит подготовиться к соединению Марса и Урана в Тельце с 10 по 20 июля. Об этом сайту Teleprogramma.pro сообщила астролог
В данный промежуток времени у некоторых людей может произойти настоящий прорыв в финансовой сфере. Но вероятно и другое развитие событий — появление проблем с деньгами.
Сильные энергии планет также способны спровоцировать конфликтные ситуации между людьми, поломку техники и аварии на земле и в небе.
Пик активности планет придется на 15–16 июля, в это время важно проявить особенную бдительность. По возможности не пользуйтесь дорогой техникой и не совершайте длительных поездок. Держите себя в руках в общении с людьми.
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Юлия Бельская, астролог. Фото: предоставлено Ю. Бельской
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