С 10 по 20 июля Уран соединится с Марсом: ждем финансовое изобилие — астролог Бельская

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Впрочем, в этот период времени возможен и обратный эффект.

Человечеству стоит подготовиться к соединению Марса и Урана в Тельце с 10 по 20 июля. Об этом сайту Teleprogramma.pro сообщила астролог Юлия Бельская.

В данный промежуток времени у некоторых людей может произойти настоящий прорыв в финансовой сфере. Но вероятно и другое развитие событий — появление проблем с деньгами.

Сильные энергии планет также способны спровоцировать конфликтные ситуации между людьми, поломку техники и аварии на земле и в небе.

Пик активности планет придется на 15–16 июля, в это время важно проявить особенную бдительность. По возможности не пользуйтесь дорогой техникой и не совершайте длительных поездок. Держите себя в руках в общении с людьми.

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Юлия Бельская, астролог. Фото: предоставлено Ю. Бельской

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