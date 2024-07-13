Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля для всех знаков зодиака

Первая половина недели наполнена оптимизмом и обладает большим зарядом энергии. Так что мы хоть и будем несколько взвинчены, но сможем переделать целую кучу дел, со всеми договориться, объединиться и заключить контракты.

Вторая половина недели будет поспокойнее, она больше подходит для обдумывания, планирования и подготовки. А самое главное, нужно быть гибкими и обязательно выполнять свои обещания.

Teleprogramma.pro подскажет, какие еще события ждут на этой неделе каждый из знаков Зодиака. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Рак

Раков одолеет уныние. Не поддавайтесь, не уползайте в свою раковину. А помогут вам быть в тонусе медитации и верные друзья.

Любовь

Вам то будет казаться, что все восхитительно, то что все плохо. Не придумывайте себе ничего сами, залог здоровых отношений – честное обсуждение важных вопросов с партнером.

Финансы

Неплохая неделя для покупок лично для себя и чего-то для дома и интерьера. А вот в долг не давайте – обратно денег не дождетесь.

Здоровье

Как и на прошлой неделе, нужно уделить время своему питанию и самочувствию. И не забывайте о пользе физкультуры и свежего воздуха.

Овен

Овны попадут в водоворот суеты, хлопот и всяческого людского мельтешения. Не отвлекайтесь, у вас есть сейчас важные цели и задачи, выполняйте вторые и идите к первым. Развлечения и отдых оставьте на потом, чем лучше вы проявите себя сейчас, тем лучше будет результат.

Телец

Еще одна хорошая неделя для переговоров, наведения мостов, знакомств с полезными людьми и просто общения. Если коллегам потребуется ваша помощь – не отказывайте, покажите, что вы здесь все единомышленники и друг за друга горой. Это поднимет боевой дух, работать всем станет приятнее, а эффективность возрастет.

Близнецы

Близнецам могут сделать предложение, от которого будет сложно отказаться. Но не спешите, для начала нужно все выяснить и хорошенько взвесить. Если вы в этом вопросе совершенно не разбираетесь, лучше откажитесь, иначе можете оказаться в огромных размеров луже, из которой не так-то просто выбраться.

Лев

Удачная неделя для личной жизни. Тучи рассеиваются, выходит солнышко, отношения налаживаются. Свободным Львам можно смело знакомиться. При общении с партнером очень важно сначала понять, чего вы действительно хотите, и только потом обсуждать дальнейшие планы.

Дева

Девам предстоит неделя, полная сомнительных событий. Обман, иллюзии… Люди вас могут подводить. Поэтому полагайтесь на себя, работать старайтесь самостоятельно, крайне внимательно следите за всем происходящим. Вы сможете вычислить своих недоброжелателей и пресечь их действия на корню.

Весы

Весам на этой неделе нужно внимательно прислушиваться к предостережениям – они помогут вам избежать многих проблем. А вот от интриг и сплетен бегите как от огня, добром эти не закончится – вас окружают завистники, которым только дай повод испортить вам жизнь.

Скорпион

Если на прошлой неделе Скорпионы тонули в рутине, то на этой неделе вы будете вознаграждены за труды и сможете позволить себе отдохнуть. Найдите время для хобби, для всего интересного, что давно откладывали, для учебы, которая вас манила. И, конечно, для активного отдыха где-нибудь на природе.

Стрелец

Стрельцы будут хороши как никогда. Сейчас вы просто неотразимы, вы за собой можете повести людей куда угодно, настолько велико ваше обаяние. Главное, направьте его в нужно русло, на достижение общих целей, а использовать его в целях корыстных – плохая идея, это вам еще аукнется.

Козерог

Козероги в отличной форме. Не упускайте время, когда вам по плечу самые сложные задачи и амбициозные проекты. Смело беритесь за то, что вам действительно интересно и полезно, у вас обязательно все получится. Это прекрасное время для оформления договоров и сделок.

Водолей

Водолеям нужно очень внимательно следить за тем, что они говорят и кому. Любое неосторожно сказанное слово будет использовано против вас. И помните, что если вы что-то пообещали – надо выполнить во что бы то ни стало. Можно сказать, что вас проверяет сама Вселенная. Не разочаруйте ее.

Рыбы

Вместо того чтобы страдать по какому-нибудь поводу (возможно, даже выдуманному), займитесь делами или погрузитесь в творчество. Вы и сами не заметите, как депрессивные настроения отступят, уступая место энергичности и оптимизму. При правильном поведении вы к тому же сможете заслужить благосклонность начальства.