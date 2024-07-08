8 июля — жесткий день: вы можете рыдать, страдать и мучиться, астропрогноз Дудчик

8 июля — очень непростой день в плане энергий, которые мы все будем ощущать в воздухе. Об этом предупредила ведический астролог Анна Дудчик .

Астролог сообщила сайту Teleprogramma.pro, что понедельник отличится высокой степенью эмоциональности и жесткостью.

«Сегодня сложно будет держать себя в руках и не поругаться с окружающими. Мы можем наговорить друг другу неприятных вещей, обидеть. Давайте будем помнить об этом и постараемся не делать поступков, о которых впоследствии будем жалеть», — сообщила Анна Дудчик.

8 июля также высок риск отравлений, поэтому рекомендуется очень внимательно относиться к тому, что мы едим и пьем. Берегите себя, особенно, поясницу и почки.

День отлично подходит для лечения и духовных практик.