На вас свалится богатство: обязательно наденьте это 7 июля

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала, что воскресенье, 7 июля, будет радостным и успешным днем. В этот день все задуманное обязательно реализуется.

Если вы планировали сделать что-то важное и выбирали день, то непременно сделайте это в воскресенье, советует астролог.

Дела, начатые в воскресенье, пойдут легко, а также будут развиваться быстро и успешно.

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