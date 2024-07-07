На вас свалится богатство: обязательно наденьте это 7 июля

Это радостный, активный и успешный день. Фото: freepik.com

Дела, начатые в воскресенье, будут успешными.

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала, что воскресенье, 7 июля, будет радостным и успешным днем. В этот день все задуманное обязательно реализуется.

Если вы планировали сделать что-то важное и выбирали день, то непременно сделайте это в воскресенье, советует астролог. 

Дела, начатые в воскресенье, пойдут легко, а также будут развиваться быстро и успешно. 

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«Благоприятно проявлять активность, общаться с семьей, проводить время на природе. В этом дне есть маленький секрет: если надеть что-то новое из одежды, то в ближайший месяц вас будет сопровождать финансовый успех», — сообщила Анна Дудчик в беседе с Teleprogramma.pro.

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