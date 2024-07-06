Ваш знак зодиака благословила удача 6 июля: загадывайте желание, оно исполнится

Ведический астролог Анна Дудчик предупредила читателей Teleprogramma.pro о том, что в первый лунный день, 6 июля, очень благоприятно строить планы и ставить цели, составлять списки желаний, прописывать свои шаги, планировать действия.

«Все обязательно сбудется и осуществится!» — считает эксперт.

Также 6 июля — это очень хороший день для отдыха и восстановления сил, процедур оздоровления и расслабления. Кроме того, благоприятны уход за растениями и в целом нахождение на природе. Идеальный день для духовных практик, религиозных обрядов, посещения храмов.

В субботу приветствуется помощь нуждающимся и любая благотворительная деятельность. Удача сегодня улыбнется тому, кто помогает другим. Да и в любом случае добро всегда откликается людям позитивной энергией со стороны Вселенной и высших сил.