Символ 6 июля — «птица феникс»: есть шанс все исправить, энергия Вселенной благословит

Ведический астролог Татьяна Забелло сообщила сайту Teleprogramma.pro, что 6 июля, в первые лунные сутки, людям рекомендовано строить планы на свое будущее.

Символом этой субботы является «птица феникс». Как говорит астролог, данный период времени хорош для какого-то повторного действия (возможно, плохо получившееся в прошлый раз) или для регулярных действий.

А вот если вы что-то начнете в эту субботу, то к результату можете прийти только со второго раза. Так что хорошенько подумайте, какая в этом есть срочность. И если ее нет, просто расслабьтесь и получите удовольствие от общения с близкими, отдыха за любимым сериалом или шоу, созерцания природы и красоты мира вокруг.