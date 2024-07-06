Символ 6 июля — «птица феникс»: есть шанс все исправить, энергия Вселенной благословит

Ведический астролог
Символом этой субботы является «птица феникс». Как говорит астролог, данный период времени хорош для какого-то повторного действия (возможно, плохо получившееся в прошлый раз) или для регулярных действий.
А вот если вы что-то начнете в эту субботу, то к результату можете прийти только со второго раза. Так что хорошенько подумайте, какая в этом есть срочность. И если ее нет, просто расслабьтесь и получите удовольствие от общения с близкими, отдыха за любимым сериалом или шоу, созерцания природы и красоты мира вокруг.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: