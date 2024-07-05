5 июля — особенный день в астрологии: помяните предков, выкиньте старое, разорвите плохое

Ведический астролог
Чтобы день прошел благоприятно для наших духа и тела, постарайтесь соблюсти рекомендации астролога.
Символом этого дня является «слеза», или «алмазный инструмент». Он помогает завершить начатые дела, но не начать, выиграть соревнования, развить в лучшую сторону конфликт, совершить полезные жесткие действия (вырубить кустарники и деревья, снести постройки, разрушить то, что мешало).
Также в этот день рекомендуется отказаться от старых и ненужных вещей, привычек и личностей. Очень хорошо в новолуние уединиться и побыть со своими мыслями в спокойствии.
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