5 июля — особенный день в астрологии: помяните предков, выкиньте старое, разорвите плохое

Ведический астролог Татьяна Забелло сообщила нашим читателям, что 5 июля — это новолуние. А это значит, что мы себя будем чувствовать особенно. Увы, эти ощущения не всегда покажутся нам приятными.

Чтобы день прошел благоприятно для наших духа и тела, постарайтесь соблюсти рекомендации астролога.

Символом этого дня является «слеза», или «алмазный инструмент». Он помогает завершить начатые дела, но не начать, выиграть соревнования, развить в лучшую сторону конфликт, совершить полезные жесткие действия (вырубить кустарники и деревья, снести постройки, разрушить то, что мешало).

Также в этот день рекомендуется отказаться от старых и ненужных вещей, привычек и личностей. Очень хорошо в новолуние уединиться и побыть со своими мыслями в спокойствии.