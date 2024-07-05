5 июля — новолуние: в этот день будет плохо всем, влияние извне

День новолуния 5 июля дастся многим непросто, об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

В этот день мы можем быть эмоциональны, растеряны, подавлены, совершать импульсивные поступки и хаотичные движения.

5 июля — точно не лучшее время для начинаний и важных дел. Все, что возможно перенести — лучше перенести на другой день.

Стабилизировать состояние сегодня поможет вода, подойдут любые виды водных процедур: душ, ванна, баня, прогулки и купание в водоемах и тому подобное.

«Советую сегодня соблюдать водный режим, пить побольше чистой воды и не переедать», — добавила Дудчик.