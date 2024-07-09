Гром и молния: какие знаки зодиака почувствуют напряжение в общении 9 июля

Галина Янко назвала 9 июля напряженным днем в социальном плане.

Овны

Будьте осторожны в общении с друзьями, так как сегодня может возникнуть напряжение и недопонимание. Ваша прямая манера общения может вызвать споры, поэтому постарайтесь быть более дипломатичными и терпимыми. Попробуйте услышать точку зрения других и не принимайте всё слишком близко к сердцу.

Весы

Вам придется проявить свои навыки дипломата, чтобы справиться с возможными конфликтами в кругу друзей. Сегодня могут возникнуть разногласия из-за мелочей, которые могут перерасти в более серьезные споры. Постарайтесь найти компромиссное решение и не допускайте, чтобы эмоции взяли верх. Ваше умение сглаживать углы и находить общий язык будет крайне полезно.

Стрельцы

Сегодня возможны трения с друзьями из-за различий во взглядах или планах. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Постарайтесь объяснить свою позицию ясно и спокойно, и дайте другим возможность высказаться. Ваша искренность и честность помогут разрешить конфликт и сохранить дружеские отношения.