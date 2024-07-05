С 5 по 12 июля Вселенная накроет нас денежным счастьем: предрешено Солнцем и Сатурном — астропрогноз Бельской

Если вы давно думаете о том, как увеличить свой доход, то стоит внимательно прочитать прогноз астролога Юлии Бельской.

Эксперт поведала сайту Teleprogramma.pro о том, что с 5 по 12 июля мы будем находиться под влиянием Солнца и Сатурна. В этот период рекомендовано сделать долгосрочные вложения, но они должны быть разумными. При таком подходе прибыль обязательно настигнет вкладчиков.

К тому же полезно в этот период помогать своим родителям, заниматься вопросами недвижимости. Если есть дела с государством, обязательно стоит вспомнить о них в данные дни.

После 6 июля люди могут резко изменить свои планы на жизнь, переехать в иное место, купить или снять новое жилье, совершить поездку к морю или другому водоему. Не исключено, что многие примут крайне важные для них решения.