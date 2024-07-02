После 6 июля судьба многих встанет на новый пусть — переезды, путешествия и прочее: астропрогноз Бельской

С 5 по 12 июля астролог Юлия Бельская рекомендовала читателям Teleprogramma.pro заняться разумными долгосрочными вложениями. Они дадут хороший результат.

В этот период Солнце и Сатурн будут подталкивать людей к решению вопросов с недвижимостью, а также с государством. Многие захотят помочь родителям, обязательно стоит это сделать.

А с 6 июля новолуние в Раке может сыграть решительную роль в обновлении жизненных путей людей. Оно способно активизировать события, которые станут судьбоносными.

Многие изменят свои планы на жизнь, особенно если это касается смены места жительства, путешествий к водоемам, ремонта.