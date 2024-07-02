2-3 июля — мощный конфликт Меркурия с Плутоном: какая беда свалится на нас — астролог Бельская

Астролог Юлия Бельская рассказала нашему журналисту о непростых днях июля. Уже сейчас мы вступили в сложный период лета, это крайне важно учитывать при планировании собственной жизни.

2–3 июля наблюдается конфликт Меркурия во Льве с Плутоном. Он способен спровоцировать болезненные разногласия, взбудоражить людей на споры и конфликты. Здесь крайне осторожными стоит быть в общении с друзьями, приятелями и собственными детьми, ибо обычная ссора может перерасти в неприятие. А этого вряд ли кому-то хочется.

Вероятны поломки гаджетов, техники, включая сложную, вроде автомобилей. Однако, если вы достойно переживете данный период, после 3 июля сможете испытать нереальное облегчение.

Как только влияние Плутона и Меркурия ослабнет, в нашу жизнь могут прийти статусные знакомства, шикарные путешествия и престижное обучение.