Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля для всех знаков зодиака

Предстоит очень много общения, максимально эффективной будет командная работа. Также это хорошая неделя для творческих людей, появится возможность проявить себя.

А вот принимать важные решения пока рано, поскольку сейчас наши ожидания будут завышенными, и нас не удовлетворит никакой результат, каким бы значительным он ни был. Еще из советов недели – не манипулируйте никем сами и не позволяйте манипулировать вами.

Зато это самое удачное время, чтобы избавляться от ненужного и отказываться от вредных привычек.

Чем еще запомнится неделя каждому знаку Зодиака, расскажет Teleprogramma.pro. Прогноз от астролога Евгении Ан

Рак

Для достижения успеха вам по-прежнему нужен дружный коллектив. И тогда никакие преграды вам будут не страшны.

Любовь

За Раками водится такой грешок – придумать любовную проблему и от нее страдать. Постарайтесь этого избежать, тем более что сейчас вы особенно привлекательны.

Финансы

Импульсивные покупки – не та роскошь, которую вы можете себе позволить на этой неделе. Да и от крупных покупок, даже запланированных, пока лучше воздержаться.

Здоровье

Кроме общей рекомендации отказаться пагубных привычек есть еще персональная для Раков – последите за своим питанием. Больше полезных продуктов – и меньше вредных.

Овен

Что посеешь – то и пожнешь. И вот пришло время «пожинать». Вы увидите результаты своих усилий, поймете, что все было не напрасно. Вы получите интересное предложение, способное изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Возможно, кто-то или что-то вас сильно и приятно удивит.

Телец

Тельцам предстоит провести неделю в непрерывном общении с самыми разными людьми. Вы сможете наладить полезные связи, которые вам очень пригодятся уже совсем скоро. Если появится возможность что-то узнать, научиться чему-то новому – хватайтесь за нее руками и ногами. Это именно то, что вам сейчас просто необходимо.

Близнецы

Чем выше вы закатаете рукава и усерднее будете работать, тем грандиознее окажется ваш успех. Трудитесь не покладая рук, не жалейте сил и времени. А на сомнения не отвлекайтесь, у вас все получится. Только не забывайте, что не все могут безостановочно двигаться вперед, не требуйте от окружения невозможного, будьте снисходительнее.

Лев

У вас завелся тайный враг, который распускает про вас слухи, плетет интриги и заговоры, всячески старается, чтобы вы оказались в центре скандала. Не ищите этого подлеца, позже он сам себя выдаст. А вы спокойно и с достоинством решайте все вопросы. Как говорится, собака лает – караван идет.

Дева

На этой неделе, скорее всего, откроется ошибка, допущенная ранее. Ваша задача – не паниковать, а вникнуть в вопрос, найти пути решения проблемы, исправить ошибку. Кроме того, вы же Девы, у вас всегда есть в запасе план Б. В крайнем случае, будете действовать в рамках этого запасного варианта.

Весы

Весов ждет рутина. Да, это скучно, нудно и неинтересно. Но когда-то же нужно выполнять и эту работу, так что возьмите себя в руки и все сделайте. Возможно, вы окажетесь в эпицентре конфликта, потому что ваше окружение никак не может вас поделить. Постарайтесь никого не обделить вниманием, уделите всем равное количество времени.

Скорпион

Скорпионы вполне могут составить компанию Весам – им тоже предстоит ударный труд, связанный со скучными рутинными задачами. Избегайте соблазна отложить их на потом, сейчас нужно по максимуму закрыть все старые дела, закончить все начатое, чтобы освободит дорогу новому и интересному.

Стрелец

Сейчас не время копаться в мелких делах и идти на компромиссы – ставьте большие, амбициозные цели. Да, работы у вас прибавится, препятствий будет немало, и это не самый простой путь. Но когда вас это пугало? Правильно, никогда. Так что дерзайте. Большому кораблю – большое плавание!

Козерог

У Козерогов будет очень много энергии, и важно направить ее в нужное русло. А именно – посвятить всего себя работе и карьере. На этой неделе они в приоритете, и вы не можете себе позволить отвлекаться на конфликты, ссоры и прочую чушь. Главное при таком режиме – не выгореть. Так что озаботьтесь и о полноценном отдыхе.

Водолей

Водолеям может показаться, что они одни против целого мира и их никто не понимает. Это не так. Не стоит ссориться с друзьями и близкими из-за мелочей. К тому же это может помешать вам увидеть, как хороша эта неделя для поездок и путешествий. А еще можно переезжать и затеять ремонт.

Рыбы

Рыбы начнут все принимать слишком близко к сердцу, а это неправильно. Вас спасут ежедневные дела и заботы, если вы погрузитесь в них, то даже не заметите, что кто-то что-то болтает почем зря. Занимайтесь собой, своим здоровьем, гуляйте, медитируйте. И улыбайтесь, вам так идет улыбка!