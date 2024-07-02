Опасайтесь 2 июля — день полон сюрпризов: все повторится дважды, не конфликтуйте ни в коем случае

2 июля, вторник, может обрести совершенно невероятные формы, если не знать о его необычных особенностях согласно астрологии.

Ведический астролог Татьяна Забелло раскрыла сайту Teleprogramma.pro, что символом этого дня является «нож». Как можно из этого понять, «резать» в данный день благоприятно, причем во всех смыслах этого слова.

В частности, полезно начинать судебные процессы и разводы (рубим отношения), хорошо идти на операции. Вместе с тем этот день совпал с Трипушкар йогой, то есть все сделанное повторится еще два раза. А потому не стоит во вторник конфликтовать и ссориться, перенесите решение вопросов на другое время, избегайте плохого.

Также день хорош для выравнивания режима питания, очищающих процедур, изготовления украшений, начала обучения и посевов.

Не стоит 2 июня жениться, работать в команде, начинать длительные проекты.