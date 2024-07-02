Почему 2 июля — это день, когда сбываются мечты: Вселенная обнимет каждого, окутает благой энергией

2 июля может стать днем сбывшихся мечтаний, если приложить усилия. Ведический астролог Анна Дудчик рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, что вторник — это очень активный день.

Ни в коем случае не опускайте руки в этот день и двигайтесь к намеченной цели, а также ставьте задачи и разрабатывайте стратегии. Активность будет щедро поощрена.

«Я рекомендую запланировать на этот вторник какие-то сложные, трудоемкие дела, возможно то, что давно не двигается с места, либо просто много всего. День отлично подходит для такого, любые труды нам под силу и даже во благо», — прокомментировала изданию астролог.

При этом эксперт предупредила, что люди могут быть немного вспыльчивыми и даже агрессивными, нужно помнить об этом и стараться не вовлекаться в конфликты. Лучше направить бурную энергию на что-то полезное или хотя бы просто погулять и заняться спортом.