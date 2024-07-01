1 июля мы будем во власти бога смерти: какие беды свалятся на наши головы — прогноз астролога Забелло

Ведический астролог Татьяна Забелло предупредила читателей издания Teleprogramma.pro о сложном понедельнике 1 июля.

Божеством этого дня, согласно ведической астрологии, является Яма, или бог смерти. Кроме того, действует неблагоприятное астрологическое сочетание.

Постарайтесь в понедельник не натворить дел, выдохните, отвлекитесь от тяжких мыслей, постарайтесь расслабиться, когда на вас нахлынут негативные эмоции. Их нужно пропустить мимо, иначе они поглотят и уведут вас совсем не в ту область жизни, в какой хотелось бы существовать счастливому человеку.

Постарайтесь сосредоточится на делах, которые благоприятны для 1 июля. А именно: займитесь исследованием чего-либо, изучением тайных знаний, духовными практиками, медитациями и избавлением от ненужного в физическом и моральных смыслах.