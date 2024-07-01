Для кого 1 июля станет самым удачным днем месяца: астролог Дудчик — в подробностях прогноз

1 июля, в понедельник, ведический астролог Анна Дудчик обещает читателям сайта Teleprogramma.pro хороший и удачный день! Но он будет таковым, если вы придержитесь нескольких его правил.

Во-первых, не планируйте на понедельник важных дел, потому что очень легко будет поддаться эмоциям и получить совсем не тот результат, какой хотелось бы.

Во-вторых, постарайтесь сделать акцент на действиях, которые связаны с водой, они благоприятны. Убирайтесь, мойтесь, делайте пилинги, скрабы или другие спа-процедуры, съездите после работы на пляж и искупайтесь или попарьтесь в баньке.

В-третьих, очень полезно в этот понедельник заняться детоксом во всех смыслах. Проведите день без соцсетей или бессмысленных шоу, не заходите сегодня в любимый онлайн-магазин, прекратите общение, которое угнетает вас и истощает морально.