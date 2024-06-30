«Радости больше»: астролог Василиса Володина — о том, что произойдет в это воскресенье после 15:00

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале рассазала, каким будет это воскресенье, 30 июня. Минувшая неделя, по словам астролога, была так себе.

А вот последний день первого месяца лета будет очень неплох. Правда, только его вторая половина. Первая же, по прогнозам, Володиной, должна быть довольно ленивой. Лучше дать себе отдохнуть, посмотреть телевизор, а подвиги оставить мечтам.

Зато после обеда можно и активничать.

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«С 15:00 по столичному времени Луна перебирается в уютный знак Тельца и начинает формировать секстиль с Солнышком — там уже радости больше», — спрогнозировала Василиса Володина.

Вкус жизни, по словам Володиной, будет чувствоваться острее, а дела пойдут пободрее. Можно смело составлять график отпуска и планировать, как вы проведете ближайшии дни.