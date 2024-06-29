29 июня стоит облегчить душу: Сатурн принесет разрушительные и болезненные события

Ведический астролог
По словам астролога, 29 июня не подходит для начинаний, но этот день хорош для того, чтобы закончить какие-то дела, закрыть вопросы, которые «тянут за душу».
«Также 29 июня вечером Сатурн переходит в ретроградное движение до ноября, это может ощущаться в виде подавленности, головной и суставной боли, также может проявляться в виде неожиданных событий», — сказала Анна Дудчик.
Астролог напомнила, что Сатурн часто приносит болезненные и разрушительные события, но здесь нужно знать одну вещь. Планета возвращает нам плоды наших же поступков, иначе говоря, «что посеешь, то и пожнешь».
«Сеем хорошее, и все будет хорошо!» — подытожила Анна Дудчик.
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