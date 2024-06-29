29 июня стоит облегчить душу: Сатурн принесет разрушительные и болезненные события

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала Teleprogramma.pro, что суббота, 29 июня, будет сложной. Но если учесть особенности дня, то прожить этот выходной день можно легче.

По словам астролога, 29 июня не подходит для начинаний, но этот день хорош для того, чтобы закончить какие-то дела, закрыть вопросы, которые «тянут за душу».

«Также 29 июня вечером Сатурн переходит в ретроградное движение до ноября, это может ощущаться в виде подавленности, головной и суставной боли, также может проявляться в виде неожиданных событий», — сказала Анна Дудчик.

Астролог напомнила, что Сатурн часто приносит болезненные и разрушительные события, но здесь нужно знать одну вещь. Планета возвращает нам плоды наших же поступков, иначе говоря, «что посеешь, то и пожнешь».

«Сеем хорошее, и все будет хорошо!» — подытожила Анна Дудчик.