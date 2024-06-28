28 июня не задерживайтесь на работе и не напрягайтесь — астропрогноз на день

Прогноз ведического астролога Анны Дудчик поможет читателям Teleprogramma.pro прожить пятницу, 28 июня, с пользой.

Что приятно, эксперт не советует в этот день напрягаться и задерживаться на работе. Так что сами звезды вам подсказывают последний рабочий день недели прожить благостно и спокойно — прислушайтесь. Ибо именно это станет залогом для прекрасного самочувствия в этот день.

«Рекомендую уделить побольше времени своему здоровью, отдыху и восстановлению сил. Подойдут все виды очищения, водные процедуры, массаж, профилактика и лечение заболеваний, просто приятное расслабление», — сказала астролог.

После работы Дудчик рекомендует отправиться на приятные процедуры восстанавливать свои силы.