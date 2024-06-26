Чем опасен ретроградный Сатурн с 29 июня до 15 ноября: планета кармы, строгая и беспристрастная

С 29 июня до 15 ноября 2024 года Сатурн будет идти ретроградно и это время может стать непростым для многих, поведала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.pro.

По словам астролога, Сатурн — это планета кармы, он строгий и беспристрастный, воздает плоды наших поступков, что не всегда приятно.

«Сатурн учит нас ответственности, дисциплине, милосердию и состраданию, но методы у него, прямо скажем, довольно жесткие», — прокомментировала Анна Дудчик.

По словам астролога, ретроградный Сатурн может поставить нас в тяжелые условия по определенным сферам жизни и это будет «экзаменом» на то, как мы поведем себя в таких условиях.

Если будем поступать достойно, не станем впадать в позицию жертвы, гордыню или упиваться эгоизмом, а напротив будем помогать другим и проявлять милосердие, Сатурн впоследствии щедро наградит нас. А вот если «экзамен» пройден не будет, то Сатурн снова и снова будет возвращать нас к этим вопросам, но в следующий раз условия будут еще сложнее, чем ранее.