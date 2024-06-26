Чем опасен ретроградный Сатурн с 29 июня до 15 ноября: планета кармы, строгая и беспристрастная

С 29 июня до 15 ноября 2024 года Сатурн будет идти ретроградно и это время может стать непростым для многих, поведала ведический астролог
По словам астролога, Сатурн — это планета кармы, он строгий и беспристрастный, воздает плоды наших поступков, что не всегда приятно.
«Сатурн учит нас ответственности, дисциплине, милосердию и состраданию, но методы у него, прямо скажем, довольно жесткие», — прокомментировала Анна Дудчик.
По словам астролога, ретроградный Сатурн может поставить нас в тяжелые условия по определенным сферам жизни и это будет «экзаменом» на то, как мы поведем себя в таких условиях.
Если будем поступать достойно, не станем впадать в позицию жертвы, гордыню или упиваться эгоизмом, а напротив будем помогать другим и проявлять милосердие, Сатурн впоследствии щедро наградит нас. А вот если «экзамен» пройден не будет, то Сатурн снова и снова будет возвращать нас к этим вопросам, но в следующий раз условия будут еще сложнее, чем ранее.
«По каким именно сферам пройдется Сатурн для отдельно взятого человека, зависит от индивидуальных положений планет в гороскопе. Но мы уже можем понять это, вспомнив события недавнего прошлого. Развитие получат сюжеты, которые начали завязываться с 29 марта текущего года», — подсказала Анна Дудчик.
Просто ведите себя достойно, и Вселенная ответит вам добром. Автор изображения: Андрей Ярошенко
Как пояснила ведический астролог, Сатурн идет ретроградно каждый год по несколько месяцев, но именно грядущий период ретро-Сатурна сложно будет не заметить.
«Во-первых, весь 2024 год является кармическим и проходит под «кураторством» Сатурна, а это значит, что пришло время восстанавливать справедливость, воздавать по заслугам, «платить по кармическим долгам».
Во-вторых, Сатурн сейчас в очень сильном положении, в своем знаке Водолея, что придает ему особую силу чтобы нести высшую справедливость.
В-третьих, ретроградно Сатурн пройдет по очень непростым накшатрам. С 29 июня до 4 октября Сатурн будет идти по накшатре Пурвабхадра, которая отвечает в ведической астрологии за тотальное разрушение, отмирание и сжигание всего старого. После 4 октября наступит время накшатры Сатабхиша и самое «рабочее» состояние Сатурна, а мы помним, что основная его работа — воздать каждому по заслугам. Это время хаоса, когда много движения, перемещений, эмоций, но мало логики и смысла», — поведала астролог.
Она добавила, что перемены не обязательно будут связаны с материальными или физическими потерями, у кого-то просто изменятся взгляды на жизнь, кто-то будет проходить урок благополучия, кому-то нужно будет стать примером для окружающих — здесь у каждого свой путь.
Наша задача на все это время — пытаться вести себя достойно в любых обстоятельствах, с мудростью отпускать то, что уходит, и принимать происходящее. Не впадать в гордыню и эгоизм, в любых условиях сохранять человечность, милосердие и сострадание. Помогать людям, особенно тем, кому это необходимо, и особенно тогда, когда нам начинает казаться, что нам хуже всех. Заботиться о близких, о природе, о планете, делать добрые, полезные дела.
«И тогда, поверьте, Сатурн будет приносить в нашу жизнь много хороших плодов, которые мы заслужили», — заключила Дудчик.
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