27 июня не зря называют «стулом без ножки»: рискуйте и выбрасывайте лишнее в этот четверг

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло сайту Teleprogramma.pro, все, сделанное 27 июня, в четверг, не будет стабильным, то есть продержится недолго.

Слоган этого дня: «Бывший обладатель трона». Символ дня — «стул без ножки»

Однако вы можете правильно выстроить этот день согласно астропрогнозу и остаться довольны его результатами.

Астролог рекомендует 27 июня завершить начатые дела и проекты, избавиться от ненужного в своей жизни (предметов, вещей, людей, чувств, эмоций и даже знаний), совершить какие-то жесткие, рискованные и даже опасные действия во имя благих, очиститься огнем, освоить медитации.

Приветствуется также работа, связанная с механизмами, и сельскохозяйственная деятельность.