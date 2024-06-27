27 июня не зря называют «стулом без ножки»: рискуйте и выбрасывайте лишнее в этот четверг

Как рассказала ведический астролог
Слоган этого дня: «Бывший обладатель трона». Символ дня — «стул без ножки»
Однако вы можете правильно выстроить этот день согласно астропрогнозу и остаться довольны его результатами.
Астролог рекомендует 27 июня завершить начатые дела и проекты, избавиться от ненужного в своей жизни (предметов, вещей, людей, чувств, эмоций и даже знаний), совершить какие-то жесткие, рискованные и даже опасные действия во имя благих, очиститься огнем, освоить медитации.
Приветствуется также работа, связанная с механизмами, и сельскохозяйственная деятельность.
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