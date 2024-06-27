Почему 27 июня Вселенная поцелует каждого в темечко: крайне удачный день, волшебный

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Обязательно воспользуйтесь великолепной энергией мира.

27 июня, в четверг человечеству Вселенная подарит очень успешный и удачный день, рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, этот четверг отлично подходит для любых дел и начинаний. 

«Только начинать все следует не слишком рано, после 9 утра. День подходит для крупных покупок, бизнеса, любых операций с финансами, землей и недвижимостью. Самый лучший день для благотворительности, считается, что если делать в такие дни добрые дела (по своим возможностям, конечно), все вернется к нам многократно», — поведала астролог.

Обязательно воспользуйтесь советами астролога, чтобы запрограммировать свое счастливое будущее. Ну а добро в любом случае возвращается нам с лихвой, так что не стоит беречь свой позитив, дарите его окружающим каждый день!

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