26 июня до 18:25 нас окутает счастье Вселенной: купаемся в ее энергии и наслаждаемся!

Как рассказала ведический астролог
Соответственно, в это время благоприятно лечиться, модернизировать что-либо, исследовать, учиться (особенно это касается тайных знаний), покупать недвижимость или автомобили, подписывать договоры и контракты, рекламировать что-либо, пиарить деятельность или личность через средства массовой информации, высаживать растения в саду или в доме.
А самым лучшим временем для бизнес-начинаний астролог назвала период с 10:35 до 18:25. Воспользуйтесь преимуществом этого дня обязательно!
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