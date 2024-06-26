26 июня до 18:25 нас окутает счастье Вселенной: купаемся в ее энергии и наслаждаемся!

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло нашим читателям, 26 июня с 10:35 наступает интересное время. Символом его являются «сто врачей», или «сто цветков».

Соответственно, в это время благоприятно лечиться, модернизировать что-либо, исследовать, учиться (особенно это касается тайных знаний), покупать недвижимость или автомобили, подписывать договоры и контракты, рекламировать что-либо, пиарить деятельность или личность через средства массовой информации, высаживать растения в саду или в доме.

А самым лучшим временем для бизнес-начинаний астролог назвала период с 10:35 до 18:25. Воспользуйтесь преимуществом этого дня обязательно!