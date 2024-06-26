26 июня — день путаниц: если все пошло крахом, просто сделайте паузу

26 июня у нас может быть очень много спутанных мыслей, и это способно помешать людям в делах, сообщила ведический астролог Анна Дудчик .

Особенно это касается бизнеса, поэтому, если есть возможность, лучше отложить важные решения, переговоры и подписание документов. Если такой возможности нет, астролог рекомендует все обсуждать, проверять и обдумывать более тщательно, чем обычно.

«День отлично подходит для всякого рода перемещений — поездок, встреч, разговоров, путешествий», — порадовала вместе с тем собеседница Teleprogramma.pro.

Так что используйте энергию дня в позитивном ключе, чтобы оставить о среде только приятные воспоминания и чувства!