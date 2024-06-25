25 июня мир ждет подарка от Вселенной: распорядитесь им правильно

Как рассказала ведический астролог
Во вторник мы ощутим прилив сил и энергии. Это, безусловно, поможет нам в осуществлении многих задач и целей. Но данной энергией крайне важно также правильно распорядиться.
По словам астролога, на фоне транзита Марса по Овну (это очень сильное положение огненной планеты) мы можем стать вспыльчивыми и даже агрессивными. Чтобы этого не допустить, Анна Дудчик посоветовала осознанно направлять энергию: заняться спортом, активными делами.
Также собеседница издания предупредила, что 25 июня будет риск травм, поэтому желательно обойтись без экстрима в любых его проявлениях.
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