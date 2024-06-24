24 июня Вселенная благословляет: волшебный день для тех, кто услышит важное

Если вы открыты миру и готовы услышать и узреть чудо, значит, сможете настроиться на позитивные энергии дня 24 июня.

В понедельник, согласно прогнозу ведического астролога Татьяны Забелло , символом дня станет «ухо», или «три следа». Слоган дня: «Слушание».

Прислушивайтесь к тому, что вам говорят, что будет озвучено вам или рядом с вами. Скорее всего, в этом вы познаете нечто важное для себя.

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro Татьяна Забелло, благоприятно в этот день распространять информацию, что-то рекламировать, читать, писать, прослушивать, изучать, начинать обучение, получать советы, посещать психологов, астрологов, заниматься дипломатической деятельностью, путешествовать, работать в саду.

«В этот день также есть и негативные астрологические влияние, поэтому для бизнес-начинаний день не подходящий», — сказала Забелло.