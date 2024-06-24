24 июня — максимально успешный день: делайте самое важное, ваша мечта исполнится

Ведический астролог Анна Дудчик сообщила читателям Teleprogramma.pro, что 24 июня — это очень успешный день для любых начинаний.

В понедельник — самое время проявить себя! По словам астролога, именно 24 июня могут сдвинуться с места даже самые сложные дела.

«Все важные дела и начинания советую планировать на первую половину дня, до 13:23. Вторая половина дня больше подойдет для дел семейных, домашних, творчества. Во второй половине дня есть маленький секрет: сегодня важно прислушиваться к окружающим — есть большой шанс услышать что-то важное, ответ на какой-то интересующий вопрос», — сказала Дудчик.

Ведический астролог также заметила, что в это день приветствуются все дела, связанные с ушами (лечение, прокол, украшение и т.п.). И самое лучшее время для решения этих вопросов — после 13:23.