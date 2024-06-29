Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля для всех знаков зодиака

На этой неделе все будут чувствительными и ранимыми, задеть может любое неосторожное слово. Помня об этом, нужно постараться и самим реагировать спокойнее, и к другим относиться бережнее.

Также на этой неделе хорошо ставить большие цели и идти к ним уверенно и неотступно. При этом непременно нужно проявить гибкость, и тогда нам покорятся любые вершины.

Teleprogramma.pro подскажет, что еще предстоит каждому из знаков Зодиака. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Рак

Один в поле не воин. Соберите вокруг себя единомышленников, в команде вы сможете добиться чего угодно.

Любовь

Все в ваших руках. Если вы хотите, чтобы отношения развивались – действуйте. Это очень благоприятная для этого неделя.

Финансы

Непредвиденные события повлекут непредвиденные траты. Не поддавайтесь эмоциям и помните, что деньги любят счет.

Здоровье

Физические нагрузки и долгие прогулки – лучший способ помочь организму оставаться в тонусе. Если вы засиделись дома – пора это изменить.

Овен

Работы будет очень много, и Овнам нужно соблюдать осторожность. И неделя травмоопасная, и недоброжелатели всякие препятствия чинят… Поэтому соблюдайте технику безопасности и держите ушки на макушке – вычислите своих врагов и нейтрализуйте их деятельность.

Телец

Вас будет переполнять энергия, направьте ее в нужное русло. Дел у вас просто море, но вы с ними легко справитесь, даже не сомневайтесь. Ваш энтузиазм настолько заразителен, что вы поведете за собой людей. И обязательно будьте внимательнее к деталям, ничего не упустите.

Близнецы

Близнецам предстоит неделя очень активного общения, заведения новых знакомств и полезных связей. Информации будет хоть отбавляй, будьте к этому готовы. Очень важно все контролировать и делать самостоятельно, не полагаясь на других людей. Все сейчас рассеянны, так что лучше вас никто не справится.

Лев

У Львов наступает период заботы о себе. Постарайтесь больше отдыхать, бывать на свежем воздухе, обязательно высыпайтесь. И работайте спокойно, не перенапрягаясь. А еще держитесь подальше от праздников и шумных компаний – вам сейчас нужны покой, тишина, уединение и умиротворение.

Дева

Девы упрямы и умеют настоять на своем. Однако на этой неделе любые попытки отстоять свою точку зрения чреваты ссорами, обидами и разными проблемами. Интриги и подковерные игры тоже лучше обходите стороной – это неделя «экологичной жизни» и творчества.

Весы

Неделя очень хороша для духовного роста и различных энергетических практик. Кроме того, дела, которые никак не продвигались, наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Это отличное время для поездок, командировок, сделок и переговоров. Используйте этот период на все сто.

Скорпион

Острый ум и красноречие – ваше секретное оружие, которое поможет добиться всех поставленных целей. Если что-то не получается сразу, отложите это дело ненадолго и вернитесь к нему чуть позже. Творческий подход вам поможет. А чужие длинные носы в ваших делах вам не нужны – гоните любопытных прочь.

Стрелец

Важные дела перенесите на другое время, сейчас слишком велика вероятность наделать ошибок. Ничего нового тоже не начинайте, нужно сначала закончить все прежние дела и только потом приниматься за что-то другое. Зато на этой неделе можно заниматься повышением квалификации и различным обучением.

Козерог

Наступило время генеральной уборки. Сначала наведите порядок вокруг себя, разберите вещи, выбросьте или раздайте все ненужное. А потом и в мыслях надо порядок навести. Не позволяйте эмоциям руководить вами, держите себя в руках – иначе сорветесь на том, на ком не надо, и проблем не оберетесь.

Водолей

Водолеи на взводе. Вы сейчас больше похожи на пороховую бочку – можете взорваться от малейшей искры. Естественно, этого нужно всеми силами избегать. Постарайтесь справиться с эмоциями, разговаривайте с окружающими спокойно и тактично, даже если все бесят, ищите компромиссы. Потерпите, эта нервозность скоро пройдет.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут привлечь благосклонное внимание руководство благодаря своей активности и усердному труду. Покажите себя с самой лучшей стороны – и награда не заставит себя долго ждать. Выходные же по возможности проведите наедине с собой, вам есть над чем подумать, да и отдохнуть от суеты тоже нужно.