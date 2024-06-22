В астрологии 22 июня пройдет под лозунгом «быстрой победы»: решайтесь, успех будет скорым

22 июня, в субботу, согласно ведической астрологии, до 15:25 на наши действия будет влиять символ «пучок корней». Как пояснила Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло , это хорошее время для исследовательской работы или решительных действий.

С 15:25 покровителем дня становится Апас, или богиня вод. Слоган этого дня: «Быстрая победа». Но нужно учесть, не окончательная.

Крайне благоприятно в это время начинать новые проекты. И лучше короткие, поскольку на длинном пути можно «сдуться». Можете смело проявлять решительные действия, участвовать в соревнованиях и театральных представлениях. Они будут успешными.

Рекомендована также любая деятельность, связанная с водой. Отправьтесь на водную прогулку, займитесь плаванием, спа-процедурами и очищающими, полейте свой сад и цветы. Кроме того, в субботу хорошо вступать в брак и сексуальные союзы, вдохновлять других на что-то хорошее.

А вот заниматься дипломатией и завершать дела в субботу явно не стоит.

В целом, считает астролог, день можно считать средне-благоприятным для начинаний.