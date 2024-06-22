Почему людям будет плохо до 15:25 часов 22 июня: вас будет давить изнутри, захочется плакать

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала Teleprogramma.pro об особенностях субботы, 22 июня.

Согласно прогнозу астролога, первая половина дня субботы может быть отмечена подавленным настроением, поэтому планирование важных дел и начинаний до 15:25 не рекомендуется.

Вместо этого эксперт советует отдохнуть, восстановить силы и здоровье, позаботиться о растениях и питомцах.

А вот после 15:25 наступает отличное время для планирования, постановки целей и задач, загадывания желаний, составления списков и смет. Но от активных действий 22 июня лучше воздержаться. Думайте, проецируйте, выстраивайте стратегии, но не кидайтесь в бой.