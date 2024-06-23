Почему 23 июня все боги встанут за нас: «окончательная победа» — астропрогноз Забелло

Люди могут ликовать: 23 июня в воскресенье их ждет большая удача.

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло сайту Teleprogramma.pro, до 14:30 этого дня продолжится влияние богини вод — это хорошее время для начала короткого проекта, покупок, проявления эмоций и начала любых дел, которые тем или иным образом связаны с водой.

А вот с 14:30 божество дня — Вишвадеваты, то есть все боги. Слоган этого дня замечательный: «Окончательная (полная) победа!» Обязательно воспользуйтесь его благоприятной и победоносной энергии!

В это воскресенье начинайте длительные проекты, закладывайте фундамент дома, своего жизненного плана, мечты, отпуска или работы мечты (то есть создавайте важную для вас основу), хорошо высаживать деревья, показывать свой авторитет, подписывать контракты (особенно длительные), начинать обучение (длительное), писать произведения и научные работы.