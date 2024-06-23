23 июня насладитесь счастьем сполна: Вселенная обнимет каждого — астрологический прогноз Дудчик

Прекрасный активный день обещает ведический астролог
Астролог рекомендовала провести выходной с близкими, прогуливаясь на природе. Благоприятно что-то приготовить вкусное для себя и родных. И в принципе — в этот день полезно отдохнуть и насладиться жизнью. Главное — ни в коем случае не сидите на месте!
23 июня — это также отличный день для заботы о здоровье, лечебных и косметических процедур.
«Во второй половине дня высок риск впасть в гордыню и некоторый эгоизм, постарайтесь пожалуйста не забывать про уважение к другим людям», — также посоветовала астролог Дудчик.
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