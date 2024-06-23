23 июня насладитесь счастьем сполна: Вселенная обнимет каждого — астрологический прогноз Дудчик

Прекрасный активный день обещает ведический астролог Анна Дудчик читателям Teleprogramma.pro в воскресенье, 23 июня.

Астролог рекомендовала провести выходной с близкими, прогуливаясь на природе. Благоприятно что-то приготовить вкусное для себя и родных. И в принципе — в этот день полезно отдохнуть и насладиться жизнью. Главное — ни в коем случае не сидите на месте!

23 июня — это также отличный день для заботы о здоровье, лечебных и косметических процедур.

«Во второй половине дня высок риск впасть в гордыню и некоторый эгоизм, постарайтесь пожалуйста не забывать про уважение к другим людям», — также посоветовала астролог Дудчик.