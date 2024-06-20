Почему 20 июня у вас опустятся руки: один из самых губительных дней — астрологическое предупреждение

Ведический астролог Татьяна Забелло попросила читателей сайта Teleprogramma.pro вести себя крайне осторожно 20 июня.

Затихните, затаитесь, занимайтесь только рутинными делами и не предпринимайте ничего важного! Это лучшее поведение для каждого из нас в самый непростой четверг июня!

От Вселенной ждать добра вам точно не стоит, просто смиритесь с ситуацией и примите, что вам будет непросто.

Именно 20 июня 2024 года наступили лунные сутки под названием «пустые руки». Все, что вы сегодня затеете, закончится ничем, ваши руки реально останутся пустыми, вас ждет разочарование.

В атмосфере к тому же будет ощущаться нехорошая скандальная энергия. Попытайтесь проигнорировать ее и не пуститься во все тяжкие, ругая и осуждая всех и вся вокруг. Помните, что это все влияние извне. И данное сложное время закончится!