Время — 15:24, день — 21 июня: запишите эти цифры, далее ваша жизнь не будет прежней

Ведический астролог Татьяна Забелло предупредила Teleprogramma.pro о том, что скоро наступит не самое простое время.

До 21 июня 2024 года мы будем ощущать на себе действие неблагоприятной астрологической йоги. Эксперт даже оказала поворотное время — 15:24. До данного периода людям рекомендуется заниматься только самыми простыми рутинными делами. Ни в коем случае до 15:24 часов 21 июня не ставьте перед собой никакие сложные задачи, забудьте про финансовые дела и важные решения.

С 15:45 проявится символ дня «Пучок корней», или «Грязь». С этого периода астролог рекомендовала начать заниматься расследованиями, сбором информации, научной деятельностью, изучением астрологии, ораторской деятельностью, посадкой растений и закладкой фундамента.

«Время с 16:40 — более подходящее для начинаний, поскольку имеет дополнительные благоприятные астрологические влияния», — добавила астролог.