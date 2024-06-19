Почему 20 июня Вселенная просит нас затихнуть: не высовывайтесь, молчите, не отвечайте — и будет благо

20 июня, согласно прогнозу ведического астролога
Энергия в воздухе будет тяжелой, и лучше не нарываться на ее влияние. Внутренне сделайте себя невидимыми для плохого и разрушительного.
После 15:40 стоит побыть в одиночестве, уделяя внимание духовным практикам и очищению. Это поможет избежать негативных эмоций, таких как гнев, агрессия и жестокость, которые могут возникнуть под влиянием энергий этого дня.
Постарайтесь избегать конфликтов, сохранять спокойствие и просто переждать этот непростой период.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: