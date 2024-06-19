19 июня нам суждено увидеть благость мира своими глазами: астролог Забелло дала пояснения

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала сайту Teleprogramma.pro, как пройдет среда, 19 июня.

19 июня обещает быть днем, полным возможностей и благоприятных начинаний.

«В первой половине дня, до 14:55, продолжает действовать символ «Мишень», который может способствовать успеху в соревнованиях и других состязательных ситуациях. Важно отметить, что в этот период отсутствует Трипушкар йога, что делает его идеальным временем для начала конфликтов (например, подачи исков в суд)», — сказала собеседница издания.

Однако самая важная часть дня начинается после 14:55. Именно в это время наступает лучший день на этой неделе для различных благоприятных начинаний. Покровителем этого дня является Митра, или Друг, что подчеркивает важность сотрудничества и дружеских отношений. Символ дня — «Посох», что указывает на опору и поддержку в ваших начинаниях.

Кроме того, в этот день одновременно действуют три благоприятные астрологические йоги (сочетания). Растущая Луна (13-е лунные сутки) также способствует новым начинаниям и развитию.

Благоприятная деятельность 19 июня

В этот день рекомендуется заниматься следующими видами деятельности:

Заключение договоров.

Финансовая деятельность.

Покупки.

Начало дружбы, любовных отношений, брак.

ЭКО.

Командная работа.

Исследования.

Изучение оккультных знаний.

Медитация.

Начало путешествий.

Иммиграция.

Посещение астролога (психолога).

Татьяна Забелло советует использовать этот день для максимальной реализации своих планов и идей. Помните, что поддержка друзей и сотрудничество могут стать ключевыми факторами вашего успеха.