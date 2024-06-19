19 июня нам суждено увидеть благость мира своими глазами: астролог Забелло дала пояснения

Каждый из нас может стать чуточку счастливее. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Чудесный день ждет многих людей на этой планете.

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала сайту Teleprogramma.pro, как пройдет среда, 19 июня.

19 июня обещает быть днем, полным возможностей и благоприятных начинаний. 

«В первой половине дня, до 14:55, продолжает действовать символ «Мишень», который может способствовать успеху в соревнованиях и других состязательных ситуациях. Важно отметить, что в этот период отсутствует Трипушкар йога, что делает его идеальным временем для начала конфликтов (например, подачи исков в суд)», — сказала собеседница издания.

Однако самая важная часть дня начинается после 14:55. Именно в это время наступает лучший день на этой неделе для различных благоприятных начинаний. Покровителем этого дня является Митра, или Друг, что подчеркивает важность сотрудничества и дружеских отношений. Символ дня — «Посох», что указывает на опору и поддержку в ваших начинаниях.

Кроме того, в этот день одновременно действуют три благоприятные астрологические йоги (сочетания). Растущая Луна (13-е лунные сутки) также способствует новым начинаниям и развитию.

Благоприятная деятельность 19 июня

В этот день рекомендуется заниматься следующими видами деятельности:

  • Заключение договоров.
  • Финансовая деятельность.
  • Покупки.
  • Начало дружбы, любовных отношений, брак.
  • ЭКО.
  • Командная работа.
  • Исследования.
  • Изучение оккультных знаний.
  • Медитация.
  • Начало путешествий.
  • Иммиграция.
  • Посещение астролога (психолога).

Татьяна Забелло советует использовать этот день для максимальной реализации своих планов и идей. Помните, что поддержка друзей и сотрудничество могут стать ключевыми факторами вашего успеха.

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