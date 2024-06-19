19 июня нам суждено увидеть благость мира своими глазами: астролог Забелло дала пояснения

Ведический астролог
19 июня обещает быть днем, полным возможностей и благоприятных начинаний.
«В первой половине дня, до 14:55, продолжает действовать символ «Мишень», который может способствовать успеху в соревнованиях и других состязательных ситуациях. Важно отметить, что в этот период отсутствует Трипушкар йога, что делает его идеальным временем для начала конфликтов (например, подачи исков в суд)», — сказала собеседница издания.
Однако самая важная часть дня начинается после 14:55. Именно в это время наступает лучший день на этой неделе для различных благоприятных начинаний. Покровителем этого дня является Митра, или Друг, что подчеркивает важность сотрудничества и дружеских отношений. Символ дня — «Посох», что указывает на опору и поддержку в ваших начинаниях.
Кроме того, в этот день одновременно действуют три благоприятные астрологические йоги (сочетания). Растущая Луна (13-е лунные сутки) также способствует новым начинаниям и развитию.
Благоприятная деятельность 19 июня
В этот день рекомендуется заниматься следующими видами деятельности:
- Заключение договоров.
- Финансовая деятельность.
- Покупки.
- Начало дружбы, любовных отношений, брак.
- ЭКО.
- Командная работа.
- Исследования.
- Изучение оккультных знаний.
- Медитация.
- Начало путешествий.
- Иммиграция.
- Посещение астролога (психолога).
Татьяна Забелло советует использовать этот день для максимальной реализации своих планов и идей. Помните, что поддержка друзей и сотрудничество могут стать ключевыми факторами вашего успеха.
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