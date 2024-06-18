Запомните это время 18 июня — 13:25: станет поворотным в жизни многих, остерегайтесь!

18 июня, вторник, обещает быть днем, наполненным энергией и движением, рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло .

До 13:25 влияние бога ветра продолжает ощущаться, что способствует благоприятному представлению себя в обществе и самообразованию. Это время, когда важно уделить внимание своему личному и профессиональному развитию.

Однако с 13:25 наступает время, когда символ «Мишень», или «Финиш», начинает действовать. Это время, когда решительные действия для победы становятся особенно важными. Деятельность, требующая интеллектуальных усилий, работа с огнем и покаяние становятся особенно благоприятными.

Однако стоит быть осторожным, так как начало конфликта или ссоры в этот период могут иметь последствия, которые повторятся как минимум еще два раза.

В этот день влияние необычной Трипушкар йоги усиливает значимость каждого действия. Поэтому важно тщательно обдумывать свои решения и действия, чтобы избежать нежелательных последствий.

В целом 18 июня, вторник, обещает быть днем, полным возможностей и вызовов. Важно использовать этот потенциал, но не забывать о гармонии и уравновешенности в своих действиях.